В Бурятии в здании горнорудной компании локализовали пожар на 500 квадратных метрах

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в здании Озёрной горнорудной компании локализовали пожар на 500 «квадратах».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Здание 100 на 150 м, горит 500 кв м. Распространение огня остановлено», — говорится в сообщении.

Цыденов отметил, что на месте пожара работают восемь единиц техники и 16 человек, также в пути ещё восемь машин.

Ранее пресс-служба прокуратуры Бурятии заявила о возбуждении уголовного дела по факту пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ.

Также кровля двухэтажного дома загорелась в центре Ростова-на-Дону.