В Индонезии открыли представительство Высшей школы экономики
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Представительство будет сотрудничать с талантливыми абитуриентами из стран АТР, которые хотят поступать в НИУ ВШЭ. Работу образовательного учреждения координирует кампус НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
«Индонезия — четвёртая страна в мире по численности населения, один из лидеров по интенсивности роста ВВП. Многие компании — индустриальные партнёры университета рассматривают Индонезию как перспективную площадку для выхода в Азию», — заявила директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анна Тышецкая.
Также она отметила, что представительство улучшит сотрудничество по линии образования и обмена технологиями между двумя странами.
Ранее сообщалось, что в Самаре открылось креативное пространство «Дом Африки в России». Проект был запущен на средства гранта Росмолодёжи в номинации «Точка притяжения».