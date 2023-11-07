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В Индонезии открыли представительство Высшей школы экономики

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В Индонезии для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона открылся образовательный хаб Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Представительство создано на базе Технологического института Сепулу Нопембер (ITS) в городе Сурабая.
В Индонезии открыли представительство Высшей школы экономики
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Представительство будет сотрудничать с талантливыми абитуриентами из стран АТР, которые хотят поступать в НИУ ВШЭ. Работу образовательного учреждения координирует кампус НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

«Индонезия — четвёртая страна в мире по численности населения, один из лидеров по интенсивности роста ВВП. Многие компании — индустриальные партнёры университета рассматривают Индонезию как перспективную площадку для выхода в Азию», — заявила директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анна Тышецкая.

Также она отметила, что представительство улучшит сотрудничество по линии образования и обмена технологиями между двумя странами.

Ранее сообщалось, что в Самаре открылось креативное пространство «Дом Африки в России». Проект был запущен на средства гранта Росмолодёжи в номинации «Точка притяжения».

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