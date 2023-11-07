В Подмосковье 9 тысяч семей реализовали сертификаты маткапитала с начала года

Около 9 тыс. семей из Московской области воспользовались сертификатами на региональный материнский капитал с начала этого года. Общая сумма выплат превысила 642,6 млн рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное Минсоцразвития.

«Чаще всего маткапитал реализуют на ежегодные выплаты — до 50 тыс. рублей. Такую выплату уже получили свыше 4,5 тыс. жителей», — уточнила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Сертификат на региональный маткапитал можно было получить после рождения (усыновления) второго и последующих детей в период с 2011 по 2016 год.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области более 120 тыс. семей начали использовать средства материнского капитала.