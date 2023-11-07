Роспотребнадзор: в России против гриппа привиты свыше 60 млн человек

В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа в России привиты свыше 60 млн человек, сообщает Роспотребнадзор.

Как отметила руководитель ведомства Анна Попова, это более 40% численности населения страны.

«Территориальным органам необходимо продолжать кампанию по вакцинации граждан, не снижая темпов. В этом году в противогриппозной вакцине заменён один компонент для варианта гриппа H1N1, актуальный для нового сезона», — добавила она.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.