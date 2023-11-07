Овчинский: резидент технополиса «Москва» вошёл в рейтинг лучших работодателей
- РИА Новости
Речь о столичной компании «Ортомода», пишет сайт kp.ru.
«Результаты рейтинга огласили на чемпионате 2023 года. На нём предприятие принимало участие в выставке технических средств реабилитации, организованной Минпромторгом России, и было спонсором конкурсной компетенции «ремонт обуви», — уточнил Овчинский.
Отмечается, что предприятие «Ортомода» на этапе соревнований «Абилимпикса» не раз брало на стажировку и работу участников.
Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев сообщил, что в компании трудятся 120 человек, из них более 20% — инвалиды.
Наряду с этим в рейтинг Минтруда вошли обувная фабрика «Парижская коммуна», оператор почтовой связи «Почта России», «Тинькофф Банк», сеть гипермаркетов «Лента» и др.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.