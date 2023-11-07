Овчинский: резидент технополиса «Москва» вошёл в рейтинг лучших работодателей

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вошёл в топ-10 компаний по итогам Всероссийского рейтинга лучших работодателей, способствующих трудоустройству участников чемпионатов «Абилимпикс». Рейтинг составлен Министерством труда и социальной защиты России.

Речь о столичной компании «Ортомода», пишет сайт kp.ru.

«Результаты рейтинга огласили на чемпионате 2023 года. На нём предприятие принимало участие в выставке технических средств реабилитации, организованной Минпромторгом России, и было спонсором конкурсной компетенции «ремонт обуви», — уточнил Овчинский.

Отмечается, что предприятие «Ортомода» на этапе соревнований «Абилимпикса» не раз брало на стажировку и работу участников.

Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев сообщил, что в компании трудятся 120 человек, из них более 20% — инвалиды.

Наряду с этим в рейтинг Минтруда вошли обувная фабрика «Парижская коммуна», оператор почтовой связи «Почта России», «Тинькофф Банк», сеть гипермаркетов «Лента» и др.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.