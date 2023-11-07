В Нижегородской области создали реестр объектов монументально-декоративного искусства

В Нижегородской области впервые разработали реестр монументально-декоративного искусства советского периода.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Как заявила министр культуры региона Наталья Суханова, реестр объектов монументально-декоративного искусства составлялся экспертным советом, а не самим ведомством.

В список вошли мозаики, витражи, сграффито, росписи, рельефы, панно и скульптурные вывески.

Реестр разделён на пять категорий. В общей сложности в него вошли 128 объектов, среди которых — мозаика «Подводный мир» Сергея Марахтанова 1978 года в Дзержинске, мозаика на рельефе «Народное искусство» Владимира Антипова в Володарске, мозаика «Октябрь» Алексея Варламова и Владимира Холуева 1972 года в городе Бор.

Ранее сообщалось, что архитектурный форум пройдёт 5—7 декабря 2023 года в Казани.