RT в Telegram
Подпишись

В Нижегородской области создали реестр объектов монументально-декоративного искусства

Короткая ссылка
В Нижегородской области впервые разработали реестр монументально-декоративного искусства советского периода.
В Нижегородской области создали реестр объектов монументально-декоративного искусства
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Как заявила министр культуры региона Наталья Суханова, реестр объектов монументально-декоративного искусства составлялся экспертным советом, а не самим ведомством.

В список вошли мозаики, витражи, сграффито, росписи, рельефы, панно и скульптурные вывески.

Реестр разделён на пять категорий. В общей сложности в него вошли 128 объектов, среди которых — мозаика «Подводный мир» Сергея Марахтанова 1978 года в Дзержинске, мозаика на рельефе «Народное искусство» Владимира Антипова в Володарске, мозаика «Октябрь» Алексея Варламова и Владимира Холуева 1972 года в городе Бор.

Ранее сообщалось, что архитектурный форум пройдёт 5—7 декабря 2023 года в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить