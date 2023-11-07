Бастрыкин взял на контроль дело об избиении молодых людей в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту нападения мужчин на группу молодых людей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл 1 ноября 2023 года. Мужчины обвинили компанию молодых людей в краже телефона, после чего избили их. У одного из пострадавших сломан нос.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о смерти 18-летнего мужчины в Сызрани.