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Бастрыкин взял на контроль дело об избиении молодых людей в Нижнем Тагиле

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту нападения мужчин на группу молодых людей.
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении молодых людей в Нижнем Тагиле
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл 1 ноября 2023 года. Мужчины обвинили компанию молодых людей в краже телефона, после чего избили их. У одного из пострадавших сломан нос.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о смерти 18-летнего мужчины в Сызрани.

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