В Краснодаре начали проверку после того, как женщина ударила девочку по лицу

Правоохранительные органы начали проверку инцидента с пощёчиной, которую 12-летняя девочка получила от незнакомой женщины на улице 6 ноября.

О произошедшем стало известно из соцсетей, информирует «Кубань 24».

Инцидент произошёл около перекрёстка улиц Мира и Рашпилевской. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как девочка сделала селфи и спрятала телефон. В этот момент проходящая мимо женщина размахнулась и ударила её по лицу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность гражданки и мотивы её действий», — прокомментировал начальник пресс-службы УМВД России по городу Артём Коноваленко.

Он также сообщил, что по окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, «действиям женщины будет дана правовая оценка».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае проводится проверка после того, как учительница ударила мальчика из-за ошибки по математике.