RT в Telegram
Подпишись

В Краснодаре начали проверку после того, как женщина ударила девочку по лицу

Короткая ссылка
Правоохранительные органы начали проверку инцидента с пощёчиной, которую 12-летняя девочка получила от незнакомой женщины на улице 6 ноября.
В Краснодаре начали проверку после того, как женщина ударила девочку по лицу
  • РИА Новости

О произошедшем стало известно из соцсетей, информирует «Кубань 24».

Инцидент произошёл около перекрёстка улиц Мира и Рашпилевской. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как девочка сделала селфи и спрятала телефон. В этот момент проходящая мимо женщина размахнулась и ударила её по лицу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность гражданки и мотивы её действий», — прокомментировал начальник пресс-службы УМВД России по городу Артём Коноваленко.

Он также сообщил, что по окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, «действиям женщины будет дана правовая оценка».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае проводится проверка после того, как учительница ударила мальчика из-за ошибки по математике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить