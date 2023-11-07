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Мэрия Тобольска выплатит компенсацию пострадавшим от нападения собак детям

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Суд Тобольска (Тюменская область) обязал администрацию города выплатить моральную компенсацию четырём детям в возрасте от восьми до 16 лет, пострадавшим от нападения бездомных собак.
Мэрия Тобольска выплатит компенсацию пострадавшим от нападения собак детям
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Несчастные случаи произошли в апреле и ноябре 2022 года. Суд взыскал с администрации Тобольска в пользу детей компенсации на общую сумму в 75 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных животных на семилетнего школьника в Сахалинской области.

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