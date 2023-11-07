В Ульяновской области назвали сферы с наибольшим ростом числа резюме
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на сервис hh.ru.
Отмечено, что за октябрь 2023 года соискатели разместили на 12% больше резюме по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Далее в списке профобластей с наибольшим ростом активности идут медицина и фармацевтика (рост 11%), высший и средний менеджмент, стратегия, инвестиции, консалтинг (по 8%), добыча сырья (5%).
В то же время снижение произошло в розничной торговле — на 19% резюме меньше, чем в октябре 2022 года. Также сокращение активности отмечено в автомобильном бизнесе, спортклубах, фитнесе и салонах красоты (по 18%), в сфере туризма и гостеприимства (15%), домашнем персонале (14%).
Ранее сообщалось, что спрос на сотрудников в Челябинской области вырос в полтора раза с 2022 года.