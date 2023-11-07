RT в Telegram
Подпишись

В Ульяновской области назвали сферы с наибольшим ростом числа резюме

Короткая ссылка
В Ульяновской области при поиске работы наибольший рост активности показала сфера сельского хозяйства.
В Ульяновской области назвали сферы с наибольшим ростом числа резюме
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на сервис hh.ru.

Отмечено, что за октябрь 2023 года соискатели разместили на 12% больше резюме по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Далее в списке профобластей с наибольшим ростом активности идут медицина и фармацевтика (рост 11%), высший и средний менеджмент, стратегия, инвестиции, консалтинг (по 8%), добыча сырья (5%).

В то же время снижение произошло в розничной торговле — на 19% резюме меньше, чем в октябре 2022 года. Также сокращение активности отмечено в автомобильном бизнесе, спортклубах, фитнесе и салонах красоты (по 18%), в сфере туризма и гостеприимства (15%), домашнем персонале (14%).

Ранее сообщалось, что спрос на сотрудников в Челябинской области вырос в полтора раза с 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить