В Ульяновской области назвали сферы с наибольшим ростом числа резюме

В Ульяновской области при поиске работы наибольший рост активности показала сфера сельского хозяйства.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на сервис hh.ru.

Отмечено, что за октябрь 2023 года соискатели разместили на 12% больше резюме по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Далее в списке профобластей с наибольшим ростом активности идут медицина и фармацевтика (рост 11%), высший и средний менеджмент, стратегия, инвестиции, консалтинг (по 8%), добыча сырья (5%).

В то же время снижение произошло в розничной торговле — на 19% резюме меньше, чем в октябре 2022 года. Также сокращение активности отмечено в автомобильном бизнесе, спортклубах, фитнесе и салонах красоты (по 18%), в сфере туризма и гостеприимства (15%), домашнем персонале (14%).

Ранее сообщалось, что спрос на сотрудников в Челябинской области вырос в полтора раза с 2022 года.