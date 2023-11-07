В Красноярске пропал мужчина в ходе заплыва по Енисею

Молодой мужчина пропал во время заплыва по реке Енисей в Красноярске.

Об этом сообщила региональная служба спасения.

«В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на острове Татышев в городе Красноярске в 2 км от Октябрьского моста мужчина 1995 года рождения пошёл моржевать и его унесло течением», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что к настоящему времени спасатели обследовали 5 км береговой линии реки в поисках мужчины, но пока его так и не нашли.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ведутся поиски пропавшего неделю назад 13-летнего мальчика.