В Красноярске пропал мужчина в ходе заплыва по Енисею
- РИА Новости
Об этом сообщила региональная служба спасения.
«В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на острове Татышев в городе Красноярске в 2 км от Октябрьского моста мужчина 1995 года рождения пошёл моржевать и его унесло течением», — цитирует заявление ТАСС.
Уточняется, что к настоящему времени спасатели обследовали 5 км береговой линии реки в поисках мужчины, но пока его так и не нашли.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ведутся поиски пропавшего неделю назад 13-летнего мальчика.