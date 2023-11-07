RT в Telegram
Подпишись

В Красноярске пропал мужчина в ходе заплыва по Енисею

Короткая ссылка
Молодой мужчина пропал во время заплыва по реке Енисей в Красноярске.
В Красноярске пропал мужчина в ходе заплыва по Енисею
  • РИА Новости

Об этом сообщила региональная служба спасения.

«В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на острове Татышев в городе Красноярске в 2 км от Октябрьского моста мужчина 1995 года рождения пошёл моржевать и его унесло течением», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что к настоящему времени спасатели обследовали 5 км береговой линии реки в поисках мужчины, но пока его так и не нашли.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ведутся поиски пропавшего неделю назад 13-летнего мальчика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить