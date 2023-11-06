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Полиция в Ростове-на-Дону ищет избившего мужчину посетителя компьютерного клуба

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Полиция Ростова-на-Дону устанавливает личность мужчины, избившего администратора компьютерного клуба.
Полиция в Ростове-на-Дону ищет избившего мужчину посетителя компьютерного клуба
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«Установлено, что в ходе потасовки сотрудник компьютерного клуба получил телесные повреждения и был госпитализирован», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, назначена судмедэкспертиза.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию об избиении женщины-курьера в Краснодаре.

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