Полиция в Ростове-на-Дону ищет избившего мужчину посетителя компьютерного клуба
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
«Установлено, что в ходе потасовки сотрудник компьютерного клуба получил телесные повреждения и был госпитализирован», — приводит сообщение РИА Новости.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, назначена судмедэкспертиза.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию об избиении женщины-курьера в Краснодаре.