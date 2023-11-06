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Власти Керчи предупредили жителей об уничтожении взрывоопасного предмета

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Мэр Керчи Святослав Брусаков предупредил жителей об уничтожении взрывоопасного предмета в городе.
Власти Керчи предупредили жителей об уничтожении взрывоопасного предмета
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Об этом он написал в Telegram.

«Силами полиции и Росгвардии сегодня будет уничтожен взрывоопасный предмет в районе улиц Орджоникидзе и Толстого», — говорится в сообщении.

Брусаков призвал жителей города соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Вечером 4 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработали российские системы противовоздушной обороны.

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