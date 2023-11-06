Власти Керчи предупредили жителей об уничтожении взрывоопасного предмета
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
Об этом он написал в Telegram.
«Силами полиции и Росгвардии сегодня будет уничтожен взрывоопасный предмет в районе улиц Орджоникидзе и Толстого», — говорится в сообщении.
Брусаков призвал жителей города соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Вечером 4 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработали российские системы противовоздушной обороны.