Власти Керчи предупредили жителей об уничтожении взрывоопасного предмета

Мэр Керчи Святослав Брусаков предупредил жителей об уничтожении взрывоопасного предмета в городе.

Об этом он написал в Telegram.

«Силами полиции и Росгвардии сегодня будет уничтожен взрывоопасный предмет в районе улиц Орджоникидзе и Толстого», — говорится в сообщении.

Брусаков призвал жителей города соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Вечером 4 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработали российские системы противовоздушной обороны.