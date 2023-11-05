ЦБ: граждане России оценивают годовую инфляцию почти в 14%

Оценка населением России годовой инфляции в октябре возросла, её значение составило 13,9%, говорится в информационном бюллетене ЦБ по итогам второго осеннего месяца.

Отмечается, что это значение на 0,1% больше, чем в прошлом месяце. По информации регулятора, ожидания повысились у тех, у кого нет накоплений, а у имеющих сбережения — наоборот.

Кроме того, в этом месяце выросло беспокойство среди населения ростом цен на товары. Например, на яйца, мясо и птицу, бензин, фрукты и овощи.

Указывается, что волнение насчёт высокой стоимости на бензин, яйца, мясо и птицу в октябре было максимальным за год.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что правительство должно своевременно задействовать необходимые механизмы регулирования при росте цен на продукты.