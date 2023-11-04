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Патрушев: уровень террористической деятельности в России снизился до минимума

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что уровень террористической активности в стране к 2022 году достиг минимума.
Патрушев: уровень террористической деятельности в России снизился до минимума
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что таких результатов удалось добиться из-за запущенной российским лидером Владимиром Путиным работы по противодействию терроризму.

Патрушев напомнил, что Путин в 2000-м году принял решения, которые были направлены на пресечение работы бандформирований и их спонсоров, а также восстановление конституционного порядка на Северном Кавказе.

«Это позволило выровнять ситуацию, обеспечить территориальную целостность государства, не допустить распространения терроризма на другие регионы России», — приводит ТАСС слова секретаря Совбеза.

Вместе с этим председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников отмечал, что на фоне специальной военной операции от спецслужб Украины исходят новые террористические угрозы.

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