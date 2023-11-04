Патрушев: уровень террористической деятельности в России снизился до минимума
- РИА Новости
Он подчеркнул, что таких результатов удалось добиться из-за запущенной российским лидером Владимиром Путиным работы по противодействию терроризму.
Патрушев напомнил, что Путин в 2000-м году принял решения, которые были направлены на пресечение работы бандформирований и их спонсоров, а также восстановление конституционного порядка на Северном Кавказе.
«Это позволило выровнять ситуацию, обеспечить территориальную целостность государства, не допустить распространения терроризма на другие регионы России», — приводит ТАСС слова секретаря Совбеза.
Вместе с этим председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников отмечал, что на фоне специальной военной операции от спецслужб Украины исходят новые террористические угрозы.