Патрушев: уровень террористической деятельности в России снизился до минимума

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что уровень террористической активности в стране к 2022 году достиг минимума.

Он подчеркнул, что таких результатов удалось добиться из-за запущенной российским лидером Владимиром Путиным работы по противодействию терроризму.

Патрушев напомнил, что Путин в 2000-м году принял решения, которые были направлены на пресечение работы бандформирований и их спонсоров, а также восстановление конституционного порядка на Северном Кавказе.

«Это позволило выровнять ситуацию, обеспечить территориальную целостность государства, не допустить распространения терроризма на другие регионы России», — приводит ТАСС слова секретаря Совбеза.

Вместе с этим председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников отмечал, что на фоне специальной военной операции от спецслужб Украины исходят новые террористические угрозы.