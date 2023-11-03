В Тульской области вызвали в полицию танцевавшего у Вечного огня подростка
- РИА Новости
Об этом информирует ГТРК «Тула» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Отмечается, что днём 2 ноября подросток захотел погреться возле Вечного огня, а затем начал танцевать у памятника. Прохожий снял это на видео и опубликовал в соцсетях.
Сотрудники местного отдела внутренних дел организовали проверку и установили личность школьника — 14-летнего жителя Новомосковска.
С подростком и его родителем провели профилактическую беседу. В отношении родителя составили административный материал. Решается вопрос о постановке школьника на профилактический учёт.
В октябре в Богородске Нижегородской области задержали повредившего памятник героям Великой Отечественной войны. Вандалом оказался 18-летний молодой человек.