RT в Telegram
Подпишись

В Тульской области вызвали в полицию танцевавшего у Вечного огня подростка

Короткая ссылка
В Тульской области в Белёве вызвали в полицию подростка после появления в сети видеоролика, на котором он танцует на стеле рядом с Вечным огнём. 
В Тульской области вызвали в полицию танцевавшего у Вечного огня подростка
  • РИА Новости

Об этом информирует ГТРК «Тула» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что днём 2 ноября подросток захотел погреться возле Вечного огня, а затем начал танцевать у памятника. Прохожий снял это на видео и опубликовал в соцсетях.

Сотрудники местного отдела внутренних дел организовали проверку и установили личность школьника — 14-летнего жителя Новомосковска.

С подростком и его родителем провели профилактическую беседу. В отношении родителя составили административный материал. Решается вопрос о постановке школьника на профилактический учёт.

В октябре в Богородске Нижегородской области задержали повредившего памятник героям Великой Отечественной войны. Вандалом оказался 18-летний молодой человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить