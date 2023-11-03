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Собянин рассказал о росте популярности онлайн-записи на «Московское долголетие»

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В центры московского долголетия с июня записались онлайн более 3,7 тыс. человек. За последние два месяца количество пользователей выросло почти на 40%, заявил мэр Сергей Собянин.
Собянин рассказал о росте популярности онлайн-записи на «Московское долголетие»

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Сервис появился на портале mos.ru в июне 2023 года. За это время им воспользовались уже больше 3,7 тыс. москвичей», — отметил мэр.

По его словам, горожане старшего возраста активно осваивают цифровую среду Москвы.

«Система поиска позволяет фильтровать активности по важным параметрам: направление — образование, физическая активность, творчество или специальные программы; формат мероприятий — очный или онлайн; статус группы — уже занимается или идёт набор; адрес; интервалы — утро, день, вечер», — сказал Собянин.

По его словам, записаться на занятия проекта можно и офлайн — в районных отделах московского долголетия и центрах госуслуг «Мои документы».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкине для участников клуба «Активное долголетие» организовали интеллектуально-познавательный турнир «Живая память».

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