Собянин рассказал о росте популярности онлайн-записи на «Московское долголетие»
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Сервис появился на портале mos.ru в июне 2023 года. За это время им воспользовались уже больше 3,7 тыс. москвичей», — отметил мэр.
По его словам, горожане старшего возраста активно осваивают цифровую среду Москвы.
«Система поиска позволяет фильтровать активности по важным параметрам: направление — образование, физическая активность, творчество или специальные программы; формат мероприятий — очный или онлайн; статус группы — уже занимается или идёт набор; адрес; интервалы — утро, день, вечер», — сказал Собянин.
По его словам, записаться на занятия проекта можно и офлайн — в районных отделах московского долголетия и центрах госуслуг «Мои документы».
Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкине для участников клуба «Активное долголетие» организовали интеллектуально-познавательный турнир «Живая память».