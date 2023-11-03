В Москве участки со снесёнными ранее домами застраивают по реновации
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Об этом сообщает НСН.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв отметил, что программа реновации в столице вышла на этап, когда новые дома возводятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесённых пятиэтажек.
По его словам, на месте снесённых домов уже построили восемь новостроек в пяти административных округах Москвы.
В настоящее время новые дома на месте снесённых строят во всех округах города, добавил Бочкарёв.
Ранее председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что на улице Академика Скрябина в Кузьминках построят дом на 300 квартир по программе реновации.