В Москве участки со снесёнными ранее домами застраивают по реновации

В Москве на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.

Об этом сообщает НСН.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв отметил, что программа реновации в столице вышла на этап, когда новые дома возводятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесённых пятиэтажек.

По его словам, на месте снесённых домов уже построили восемь новостроек в пяти административных округах Москвы.

В настоящее время новые дома на месте снесённых строят во всех округах города, добавил Бочкарёв.

Ранее председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что на улице Академика Скрябина в Кузьминках построят дом на 300 квартир по программе реновации.