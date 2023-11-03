RT в Telegram
Подпишись

В Тюменской области направят около 600 млн рублей на покупку автобусов

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе выделят около 600 млн рублей на покупку пассажирских автобусов большой вместимости.
В Тюменской области направят около 600 млн рублей на покупку автобусов
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Уже в ноябре в областную столицу прибудут 34 современные комфортабельные машины ЛиАЗ», — написал Моор.

Также отмечено, что новые автобусы выйдут на линию до конца 2023 года.

Кроме того, на обновление автопарка городского транспорта правительство региона планирует направить более 5,5 млрд рублей в ближайшие три года.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о перспективах проекта городского наземного метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить