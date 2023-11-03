В Тюменской области направят около 600 млн рублей на покупку автобусов
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
«Уже в ноябре в областную столицу прибудут 34 современные комфортабельные машины ЛиАЗ», — написал Моор.
Также отмечено, что новые автобусы выйдут на линию до конца 2023 года.
Кроме того, на обновление автопарка городского транспорта правительство региона планирует направить более 5,5 млрд рублей в ближайшие три года.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о перспективах проекта городского наземного метро.