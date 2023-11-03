В Тюменской области направят около 600 млн рублей на покупку автобусов

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе выделят около 600 млн рублей на покупку пассажирских автобусов большой вместимости.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Уже в ноябре в областную столицу прибудут 34 современные комфортабельные машины ЛиАЗ», — написал Моор.

Также отмечено, что новые автобусы выйдут на линию до конца 2023 года.

Кроме того, на обновление автопарка городского транспорта правительство региона планирует направить более 5,5 млрд рублей в ближайшие три года.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о перспективах проекта городского наземного метро.