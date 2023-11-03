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Филимонов предложит кандидатуру экс-главы Вологодской области на пост сенатора

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Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о внесении кандидатуры экс-главы региона Олега Кувшинникова на пост сенатора.
Филимонов предложит кандидатуру экс-главы Вологодской области на пост сенатора
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом информирует РИА Новости.

Представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан 3 ноября представил Филимонова членам правительства Вологодской области.

В ходе представления Филимонов отметил, что по поручению главы государства вносит кандидатуру Кувшинникова для рассмотрения её на пост члена Совета Федерации от Вологодской области.

31 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Филимонова исполняющим обязанности губернатора Вологодской области.

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