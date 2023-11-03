Путин назвал западные санкции против членов ОП России оценкой их работы

Российский президент Владимир Путин назвал западные санкции против членов Общественной палаты (ОП) России оценкой их работы.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России.

Он отметил, что ему известно, что многие члены ОП находятся в санкционных списках.

«Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России», — подчеркнул Путин.

Также президент отметил, что все попытки посеять в России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.