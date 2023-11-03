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Путин назвал западные санкции против членов ОП России оценкой их работы

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Российский президент Владимир Путин назвал западные санкции против членов Общественной палаты (ОП) России оценкой их работы.
Путин назвал западные санкции против членов ОП России оценкой их работы
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России.

Он отметил, что ему известно, что многие члены ОП находятся в санкционных списках.

«Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России», — подчеркнул Путин.

Также президент отметил, что все попытки посеять в России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.

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