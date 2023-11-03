Путин назвал западные санкции против членов ОП России оценкой их работы
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Об этом глава государства сказал в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России.
Он отметил, что ему известно, что многие члены ОП находятся в санкционных списках.
«Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России», — подчеркнул Путин.
Также президент отметил, что все попытки посеять в России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.