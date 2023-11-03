В Мурманской области проработают вопросы социальной адаптации инвалидов

В Мурманской области создали межведомственную комиссию для регулирования вопросов, связанных с социальной адаптацией жителей с инвалидностью и вовлечением их в общественную жизнь региона.

Соответствующее решение было принято после поправок в федеральный закон о социальной защите инвалидов, пишет Агентство Бизнес Новостей.

Социальная занятость людей с ограниченными возможностями здоровья будет реализована через уполномоченные организации, которые определят в региональном правительстве.

В состав комиссии вошли представители региональных министерств труда и социального развития, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что в Московской области около 360 млн рублей направили с начала 2023 года на выплаты для детей-инвалидов.