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В Мурманской области проработают вопросы социальной адаптации инвалидов

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В Мурманской области создали межведомственную комиссию для регулирования вопросов, связанных с социальной адаптацией жителей с инвалидностью и вовлечением их в общественную жизнь региона.

Соответствующее решение было принято после поправок в федеральный закон о социальной защите инвалидов, пишет Агентство Бизнес Новостей.

Социальная занятость людей с ограниченными возможностями здоровья будет реализована через уполномоченные организации, которые определят в региональном правительстве.

В состав комиссии вошли представители региональных министерств труда и социального развития, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что в Московской области около 360 млн рублей направили с начала 2023 года на выплаты для детей-инвалидов.

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