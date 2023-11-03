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Песков заявил, что множество приехавших в Россию людей не нарушают законы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сотрудники правоохранительных органов выполняют свою работу, при этом есть много приехавших в Россию людей, которые не нарушают российское законодательство.
Песков заявил, что множество приехавших в Россию людей не нарушают законы
  • РИА Новости

Как отметил Песков, все правонарушения преследуются по закону.

«Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают», — сказал он.

Ранее пресс-служба нижегородского ГУ МВД заявила, что семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства.

Правоохранительные органы обратили внимание на нарушителей закона после того, как подросток-мигрант избил мальчика помладше в школе в Нижнем Новгороде.

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