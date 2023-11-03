Песков заявил, что множество приехавших в Россию людей не нарушают законы
- РИА Новости
Как отметил Песков, все правонарушения преследуются по закону.
«Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают», — сказал он.
Ранее пресс-служба нижегородского ГУ МВД заявила, что семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства.
Правоохранительные органы обратили внимание на нарушителей закона после того, как подросток-мигрант избил мальчика помладше в школе в Нижнем Новгороде.