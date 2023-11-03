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Кардиолог Дикур: у молодых людей из-за стресса может развиться гипертония

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Кардиолог клиники «Рассвет» Оксана Дикур рассказала, что артериальная гипертензия, или болезнь повышенного давления, в современных условиях всё чаще наблюдается у молодых людей.
Кардиолог Дикур: у молодых людей из-за стресса может развиться гипертония
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Заболевание диагностируется при повышении уровня артериального давления до 140 и 90 мм рт. ст. и выше, сообщила она в разговоре с «Вечерней Москвой».

Болезнь развивается не только в зрелом возрасте, как принято думать.

«В современном мире на фоне жизни в условиях хронического стресса, неправильного питания и низкого уровня физической активности артериальная гипертензия может дебютировать и в более раннем возрасте — у людей моложе 40 лет, даже моложе 30», — отметила врач.

Дикур посоветовала следить за артериальным давлением и в случае регулярных подъёмов обращаться к врачу.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом kp.ru заявил, что сквозняки и переохлаждения могут спровоцировать простудные заболевания.

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