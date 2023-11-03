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Бастрыкину доложат о непригодном жилье для сирот в Челябинске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с сиротами в Челябинске, которые получили непригодные для жилья квартиры.
Бастрыкину доложат о непригодном жилье для сирот в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр СК России.

«В построенном в Челябинске многоквартирном доме, жильё в котором предоставлено сиротам, на стенах образовались трещины и не работает лифт. В квартире одного из жильцов осыпается потолок», — заявили в ведомстве.

Также было отмечено, что в доме не было горячей воды в течение шести месяцев, а после ремонтных работ она была ржавой.

В настоящее время в региональном управлении СК проводится процессуальная проверка этой информации.

Александр Бастрыкин поручил и. о. начальника регионального СУ СК Алексею Колбасину представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Ранее Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростков в Свердловской области.

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