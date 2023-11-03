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Служба 122 в Удмуртии обработала более 683 тысяч звонков с начала года

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Заместитель министра цифрового развития Удмуртии Рамиль Рязапов заявил, что в регионе с начала 2023 года служба 122 обработала более 683 тыс. звонков.
Служба 122 в Удмуртии обработала более 683 тысяч звонков с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Сегодня на линии 122 обращения граждан обрабатывают 39 операторов, которые в среднем принимают порядка 3,4 тыс. звонков в день. В этой работе им помогают голосовые роботы, которые могут записать на приём в МФЦ, подтвердить явку по записи и предоставить справочную информацию», — рассказал Рязапов.

Также специалисты службы 122 участвуют в работе проектов «Искренний сервис» и «Удмуртское долголетие».

Ранее сообщалось, что в Татарстане оказали 260 млн электронных услуг за январь — сентябрь 2023 года.

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