В Екатеринбурге перед судом предстанут обвиняемые в нападениях на иностранцев

В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении банды, которая нападала на иностранных граждан с 2013 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, преступная группа совершила четыре разбойных нападения в 2013—2023 годах. Перед преступлением злоумышленники долгое время наблюдали за графиком работы и маршрутами передвижения потерпевших. В общей сложности они похитили более 53,2 млн рублей.

Членов банды задержали в феврале 2023 года. Пятерым преступникам предъявили обвинение в разбое и создании вооружённой группы. Личности троих до сих пор не установлены. Материалы против них выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Сургуте задержали двух подростков по обвинению в грабеже и вымогательстве.