В Екатеринбурге перед судом предстанут обвиняемые в нападениях на иностранцев
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
Как рассказали в ведомстве, преступная группа совершила четыре разбойных нападения в 2013—2023 годах. Перед преступлением злоумышленники долгое время наблюдали за графиком работы и маршрутами передвижения потерпевших. В общей сложности они похитили более 53,2 млн рублей.
Членов банды задержали в феврале 2023 года. Пятерым преступникам предъявили обвинение в разбое и создании вооружённой группы. Личности троих до сих пор не установлены. Материалы против них выделены в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что в Сургуте задержали двух подростков по обвинению в грабеже и вымогательстве.