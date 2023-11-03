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«Вечерняя Москва» проведёт онлайн-трансляцию марафона «Знание.Первые»

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В Москве марафон «Знание.Первые» пройдёт на ВДНХ в день открытия международной выставки-форума «Россия» с 4 по 6 ноября.
«Вечерняя Москва» проведёт онлайн-трансляцию марафона «Знание.Первые»
  • Gettyimages.ru
  • © kurmyshov

Онлайн-трансляцию марафона проведёт «Вечерняя Москва», она будет доступна на сайте vm.ru.

Всего запланировано шесть треков марафона, первые буквы названий которых составят слово «Россия».

Участникам представят проекты по стимулированию экономики страны, расскажут об инновациях в науке и технике, о передовых решениях в различных сферах.

На мероприятии выступят учёные, государственные и общественные деятели, руководители крупных компаний, успешные предприниматели, деятели культуры и искусства. В числе участников форума заявлены пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр просвещения Сергей Кравцов, член Общественной палаты Екатерина Мизулина и другие.

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что в Москве в октябре прошёл съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи, который объединил глав национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ-2024, руководителей молодёжных и детских организаций.

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