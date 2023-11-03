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Первое слушание дела Треповой о теракте запланировано на 15 ноября в Петербурге

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Первое слушание дела Дарьи Треповой* о теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, запланировано в суде Санкт-Петербурга на 15 ноября.
Первое слушание дела Треповой о теракте запланировано на 15 ноября в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом ТАСС заявили в объединённой пресс-службе судов города.

Отмечается, что в этот же день рассмотрят дело против её сообщника Дмитрия Касинцева.

«Дело Треповой и Касинцева начнёт рассматриваться 15 ноября на базе 1-го Западного окружного военного суда. Дело слушает, как и предусмотрено действующим законодательством, 2-й Западный окружной военный суд», — сообщила представитель пресс-службы.

10 октября СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб Владлен Татарский.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

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