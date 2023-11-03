Собянин подвёл итоги благоустройства в ЮЗАО Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства на юго-западе столицы.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Завершён второй этап благоустройства территории возле Коньковских прудов, отметил Собянин.

По его словам, в Конькове, Тёплом Стане и Ясеневе обустроили пешеходные маршруты. В жилых кварталах установили детские площадки, а также благоустроили пляжную зону Голубинского пруда.

Кроме того, специалисты привели в порядок парк «Сосенки», обновили стадион «Пионер» в Гагаринском районе.

Работы по благоустройству прошли в Южном Бутове, где организовали парк отдыха «Захарьинские пруды», в Академическом районе, где на проспекте 60-летия Октября обустроили сквер, и в Черёмушках, где привели в порядок сквер Гвардии Полковника Ерастова.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что столичные власти одобрили проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» в районе Перово.