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Собянин: Москва продлевает программу льготного кредитования субъектов МСБ

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город выделит дополнительное финансирование программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).
Собянин: Москва продлевает программу льготного кредитования субъектов МСБ
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Воспользоваться ею могут предприниматели, чья деятельность связана с приоритетными отраслями, такими как обрабатывающее производство, IT, инновации, экспорт, креативные индустрии, социальное предпринимательство», — уточнил мэр.

Субсидию предоставят на год по ставке 12,5%. Максимальный размер кредита — 30 млн рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что все зарегистрированные участники московской онлайн-платформы «Академия инноваторов» получили доступ к карте заявок, поступающих от крупных компаний на разработку технологических решений.

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