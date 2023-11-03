Собянин: Москва продлевает программу льготного кредитования субъектов МСБ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город выделит дополнительное финансирование программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Воспользоваться ею могут предприниматели, чья деятельность связана с приоритетными отраслями, такими как обрабатывающее производство, IT, инновации, экспорт, креативные индустрии, социальное предпринимательство», — уточнил мэр.

Субсидию предоставят на год по ставке 12,5%. Максимальный размер кредита — 30 млн рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что все зарегистрированные участники московской онлайн-платформы «Академия инноваторов» получили доступ к карте заявок, поступающих от крупных компаний на разработку технологических решений.