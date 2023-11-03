Собянин: Москва продлевает программу льготного кредитования субъектов МСБ
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Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Воспользоваться ею могут предприниматели, чья деятельность связана с приоритетными отраслями, такими как обрабатывающее производство, IT, инновации, экспорт, креативные индустрии, социальное предпринимательство», — уточнил мэр.
Субсидию предоставят на год по ставке 12,5%. Максимальный размер кредита — 30 млн рублей.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что все зарегистрированные участники московской онлайн-платформы «Академия инноваторов» получили доступ к карте заявок, поступающих от крупных компаний на разработку технологических решений.