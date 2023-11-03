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Московский производитель разработал современное устройство для лазерной очистки

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Московская компания по выпуску лазерного оборудования представила новое устройство, которое способно удалить до 20 видов загрязнений с поверхности металла.
Московский производитель разработал современное устройство для лазерной очистки

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Устройство F-Clean CW, разработанное компаний Pokkels, на 90% состоит из отечественных комплектующих, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«С его помощью можно удалять до 20 видов загрязнений с поверхности металла — следы нефтепродуктов, ржавчину, краску, нагар и многое другое», — отметил министр.

По его словам, мощность изделия позволяет обрабатывать поверхность со скоростью до 200 кв. см в секунду.

Ранее НСН со ссылкой на Владислава Овчинского сообщала, что в Москве разработчик и изготовитель автоматизированных систем коммерческого учёта энергоресурсов «Связь инжиниринг М» смонтировал более 20 приборов учёта при подключении к электросетям тяговых подстанций и станций МЦД-4.

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