Московский производитель разработал современное устройство для лазерной очистки

Московская компания по выпуску лазерного оборудования представила новое устройство, которое способно удалить до 20 видов загрязнений с поверхности металла.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Устройство F-Clean CW, разработанное компаний Pokkels, на 90% состоит из отечественных комплектующих, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«С его помощью можно удалять до 20 видов загрязнений с поверхности металла — следы нефтепродуктов, ржавчину, краску, нагар и многое другое», — отметил министр.

По его словам, мощность изделия позволяет обрабатывать поверхность со скоростью до 200 кв. см в секунду.

Ранее НСН со ссылкой на Владислава Овчинского сообщала, что в Москве разработчик и изготовитель автоматизированных систем коммерческого учёта энергоресурсов «Связь инжиниринг М» смонтировал более 20 приборов учёта при подключении к электросетям тяговых подстанций и станций МЦД-4.