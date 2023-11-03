В Почта Банке рассказали о схеме мошенничества с оформлением выплат от СФР

В Почта Банке предупредили, что мошенники применяют определённые схемы в общении с пожилыми людьми, получающими социальные выплаты от государства.

Пенсионеру поступает телефонный звонок от фейковых сотрудников СФР (Социального фонда России. — RT), сообщили в банке газете «Известия».

Мошенники заявляют, что в честь праздника пенсионерам положены дополнительные выплаты от государства, и предлагают оформление таких пособий.

«Запутав жертву, они пытаются выманить смс-код для доступа в личный кабинет банка — таким образом они могут не только украсть все средства, но и взять кредит на крупною сумму», — предупредили в финансовой организации.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнёр «Некрасов, Рудоманов и партнёры» Андрей Некрасов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал инициативу Минюста России дать гражданам страны возможность заключать браки и разводиться через многофункциональные центры (МФЦ). Он отметил, что изменения в законе направлены на упрощение процедуры заключения брака и развода.