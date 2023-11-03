Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, 3 ноября около 07:10 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 ноября над территорией Белгородской области силами ПВО также был уничтожен украинский БПЛА.