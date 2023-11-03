RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Короткая ссылка
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.
Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, 3 ноября около 07:10 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 ноября над территорией Белгородской области силами ПВО также был уничтожен украинский БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить