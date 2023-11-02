Офтальмолог Жукова назвала способы профилактики близорукости у детей

Главный детский офтальмолог Приволжского федерального округа, доктор медицинских наук Ольга Жукова заявила, что главный способ профилактики развития близорукости у детей — соблюдение режима зрительной работы с раннего детства.

«Сейчас приобщаются к девайсам очень рано: я часто вижу детей в возрасте около года, которые ещё не умеют разговаривать, но уже играют на планшетах», — сказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, начинать учить ребёнка грамоте в раннем возрасте лучше всего с помощью кубиков или магнитной азбуки, а позже обратить внимание на качество полиграфии — книга должна быть издана на хорошей бумаге, с чёткой печатью, с крупным размером букв.

Как отметила Жукова, читать лёжа, особенно на боку, вредно для зрения, потому что в таком случае расстояние от книги до каждого глаза в отдельности разное и какой-то глаз получает большую нагрузку.

«Когда ребёнок увлекается игрой на компьютере, он не замечает времени — может просидеть так несколько часов в день. А это уже однозначная перегрузка — тогда риск получить близорукость возникает даже у детей, не имеющих наследственной предрасположенности», — добавила она.

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