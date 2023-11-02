В Удмуртии записались к врачу через «Госуслуги» 1,2 млн раз

В Республике Удмуртия за январь — октябрь 2023 года записались на приём к врачу через портал госуслуг 1,2 млн раз.

РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Через личный кабинет «Моё здоровье» на приём к специалистам было оформлено 641 тыс. записей. Региональным порталом медицинских услуг пациенты воспользовались 617 тыс. раз. Также было отмечено, что для возрастных жителей остаётся доступной запись через регистратуру медорганизации. Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий разъяснил процедуру двухфакторной аутентификации на «Госуслугах».