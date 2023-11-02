Минобороны России завершило доставку материальных средств в районы Крайнего Севера

Министерство обороны России в текущую навигацию завершило доставку материальных средств в районы Крайнего Севера, отдалённые гарнизоны Сибири и Дальнего Востока своевременно и в полном объёме.

Уточняется, что всего в 133 труднодоступных пункта доставлено свыше 76 тыс. т различных грузов, что позволило обеспечить выполнение воинскими частями задач по предназначению, а также их жизнедеятельность.

В соответствующие географические точки были доставлены вооружение и военная техника, горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество, а также другие жизненно необходимые материальные средства.

Для доставки грузов были задействованы 92 морских и речных судна,

пять самолётов военно-транспортной авиации и 18 единиц автомобильного транспорта, которыми в общей сложности выполнено 143 рейса. Более половины грузов было доставлено судами по Северному морскому пути.

Ранее российские сенаторы и представители Министерства обороны во время встречи рассмотрели вопросы выполнения бюджетного финансирования поставок вооружений и техники для нужд спецоперации на Украине.