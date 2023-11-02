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РИА Новости: суд в Крыму арестовал ялтинца, следившего за Царёвым по заданию СБУ

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Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал жителя Ялты, который по заданию украинских спецслужб следил за экс-депутатом Верховной рады Украины Олегом Царёвым.
РИА Новости: суд в Крыму арестовал ялтинца, следившего за Царёвым по заданию СБУ
  • РИА Новости

«Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царёвым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца», — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Ранее ФСБ подтвердила причастность украинских спецслужб к покушению на Олега Царёва. По факту покушения на него было возбуждено дело о посягательстве на жизнь.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили об удовлетворительном состоянии здоровья политика.

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