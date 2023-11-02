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Число вакансий в сфере красоты и фитнеса в Екатеринбурге выросло на 22%

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В Екатеринбурге осенью 2023 года число вакансий в сфере красоты и фитнеса выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.
Число вакансий в сфере красоты и фитнеса в Екатеринбурге выросло на 22%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Авито Работа».

Отмечается также, что увеличились зарплаты у специалистов в данной сфере услуг. Средний оклад поднялся на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49 756 рублей.

В лидерах списка самых высокооплачиваемых вакансий в индустрии красоты в Екатеринбурге продолжает держаться тренер с оплатой труда — 72 571 рублей ежемесячно. Далее идут парикмахер 62 310 рублей (рост 15%) и мастер по маникюру 59 980 рублей (рост 11%).

Ранее сообщалось, что спрос на рабочий персонал вырос в Калининградской области в 2023 году.

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