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Учёный Муратчаев опроверг мнение, что ИИ может мыслить самостоятельно

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Учёный, специалист в области искусственного интеллекта (ИИ) Султансаид Муратчаев заявил, что искусственный интеллект в своём нынешнем состоянии не способен к самостоятельному развитию.

ИИ всего лишь пытается скопировать процессы, которые происходят в человеческом мозге, работу нейронной сети, объяснил специалист в разговоре с телеканалом «Звезда».

«Но он копирует лишь отчасти, лишь математически как-то. Человек всё так же творит, познаёт с гораздо большим успехом», — сказал он.

Муратчаев также заявил, что ИИ не может самостоятельно мыслить, он лишь оперирует категориями, которое в него заложили.

Учёный также выразил мнение, что главная угроза ИИ в том, что он освобождает человека от рутинной работы, из-за чего «люди начинают лениться думать».

Ранее глава Института системного программирования Российской академии наук Арутюн Аветисян рассказал о месте России в гонке за искусственным интеллектом.

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