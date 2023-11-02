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Психолог Смирнова: детям в зависимости от возраста нужны разные игрушки

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Детский и семейный психолог Светлана Смирнова рассказала, что на ранних этапах развития ребёнку нужны разные игрушки.

У детей в возрасте до 2—2,5 года преобладает манипулятивная деятельность по отношению к любым предметам, они их изучают, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Дети в этом возрасте с удовольствием играют с бытовыми предметами, например с посудой, но также им подойдут развивающие мелкую и крупную моторику приспособления: формочки, пирамидки, книжки с вставками, кубики.

На следующем этапе начинается осмысление мира и себя с помощью игры, отметила Смирнова. Ребёнок воспроизводит окружающий мир и подражает взрослым. На этом этапе развития детям помогут игрушечная мебель, коляска, машинки.

Начиная с 4—4,5 и до 6,5—7,5 года игры становятся ведущей психической деятельностью, происходит освоение полоролевых особенностей поведения. У девочек в арсенале должно становиться больше различных женских персонажей, у мальчиков — мужских, подчеркнула психолог.

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