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Голубев: силы ПВО поразили две воздушные цели в Ростовской области

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В Ростовской области в результате работы сил ПВО поражены две воздушных цели. На земле разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«По уточнённой информации, в результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. Разрушений на земле нет», — написал он в Telegram.

2 ноября силы ПВО ростовской области отработали по воздушной цели сначала в 14:17, а затем в 14:40.

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