Голубев: силы ПВО поразили две воздушные цели в Ростовской области

В Ростовской области в результате работы сил ПВО поражены две воздушных цели. На земле разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«По уточнённой информации, в результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. Разрушений на земле нет», — написал он в Telegram. 2 ноября силы ПВО ростовской области отработали по воздушной цели сначала в 14:17, а затем в 14:40.