В ГД предложили создать отдельную программу подготовки будущих инженеров

Первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике Денис Кравченко выдвинул идею государственной программы «Кадры для технологического суверенитета», согласно которой ученики школ, показывающие отличные результаты по физике и математике, смогут получать инженерное образование даже в том случае, если по русскому языку или литературе у них будут четвёрки или тройки по ЕГЭ.

В России нужно создать отдельную государственную программу по созданию кадров для технологического суверенитета страны, заявил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Нам нужно талантливых ребят, которые способны к инженерному мышлению, оберегать и выстроить им бесшовную систему образования от школьной скамьи до университета и дальше на предприятия, чтобы были предельно практико-ориентированные курсы в университетах», — заявил Кравченко.

Он также отметил, что нужно повышать престиж специальностей инженеров, конструкторов, работающих в промышленности, в том числе в ОПК.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в рамках нового стандарта предпрофессионального образования более 6 тыс. учеников медицинских классов школ посетят экскурсии в поликлиниках и многопрофильных стационарах для более полного ознакомления с работой врачей.