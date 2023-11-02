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В ГД предложили создать отдельную программу подготовки будущих инженеров

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Первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике Денис Кравченко выдвинул идею государственной программы «Кадры для технологического суверенитета», согласно которой ученики школ, показывающие отличные результаты по физике и математике, смогут получать инженерное образование даже в том случае, если по русскому языку или литературе у них будут четвёрки или тройки по ЕГЭ.
В ГД предложили создать отдельную программу подготовки будущих инженеров
  • РИА Новости

В России нужно создать отдельную государственную программу по созданию кадров для технологического суверенитета страны, заявил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Нам нужно талантливых ребят, которые способны к инженерному мышлению, оберегать и выстроить им бесшовную систему образования от школьной скамьи до университета и дальше на предприятия, чтобы были предельно практико-ориентированные курсы в университетах», — заявил Кравченко.

Он также отметил, что нужно повышать престиж специальностей инженеров, конструкторов, работающих в промышленности, в том числе в ОПК.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в рамках нового стандарта предпрофессионального образования более 6 тыс. учеников медицинских классов школ посетят экскурсии в поликлиниках и многопрофильных стационарах для более полного ознакомления с работой врачей.

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