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«Известия»: автомобиль разорвало пополам в результате ДТП в Самаре

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ДТП с участием двух легковых машин произошло на Московском шоссе в Самаре, один из автомобилей разорвало пополам.
«Известия»: автомобиль разорвало пополам в результате ДТП в Самаре
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале «Известий».

Сообщается, что автомобиль ВАЗ-2114 при перестроении столкнулся с иномаркой Opel на выезде из города рядом с пересечением с Волжским и Ракитовским шоссе.

«Отечественный автомобиль врезался в бордюр и ударился о столб, из-за чего машину разорвало пополам», — рассказало издание.

Водителя отечественного автомобиля доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске столкнулись 15 машин.

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