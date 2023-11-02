«Известия»: автомобиль разорвало пополам в результате ДТП в Самаре
- РИА Новости
Об этом говорится в материале «Известий».
Сообщается, что автомобиль ВАЗ-2114 при перестроении столкнулся с иномаркой Opel на выезде из города рядом с пересечением с Волжским и Ракитовским шоссе.
«Отечественный автомобиль врезался в бордюр и ударился о столб, из-за чего машину разорвало пополам», — рассказало издание.
Водителя отечественного автомобиля доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске столкнулись 15 машин.