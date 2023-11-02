Суд в Петербурге прибыл в стриптиз-клуб для выездного заседания

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провёл выездное судебное заседание в стриптиз-клубе, администрация которого подозревается в незаконной перепланировке помещения.

Сотрудники суда прибыли в клуб X.O. Men's club, собственниками которого являются Елена Сазонова и Сергей Сазонов.

«Актом проверки администрации установлено, что в помещении без получения разрешений выполнена самовольная перепланировка и переустройство», — отмечает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Администрация потребовала привести помещения в прежнее состояние либо предоставить разрешительную документацию, однако предписания выполнены не были.

Судья Ирина Воробьёва во время разбирательств приняла решение о проведении выездного судебного заседания, чтобы «разобраться на месте, кто прав, кто виноват».