В Удмуртии участниками Недели финансовой грамотности стали 56 тысяч человек
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Об этом сообщает izh.kp.ru.
Занятия проводились в офлайн-формате и онлайн.
Участники узнали о современных финансовых технологиях, правилах финансовой безопасности в цифровом мире, об управлении личным бюджетом и кредитной нагрузкой. Также приглашённые эксперты рассказали об инвестициях, о налогообложении, стратегии обращения с деньгами в условиях неопределённости.
Организаторами акции стали региональный Минфин, Нацбанк Удмуртии Волго-Вятского главного управления ЦБ, региональный центр финансовой грамотности «Центр финансового просвещения».
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