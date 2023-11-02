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В Удмуртии участниками Недели финансовой грамотности стали 56 тысяч человек

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В Неделе финансовой грамотности, проходившей в Удмуртии 23—29 октября 2023 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», приняли участие более 56 тыс. человек.
В Удмуртии участниками Недели финансовой грамотности стали 56 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Занятия проводились в офлайн-формате и онлайн.

Участники узнали о современных финансовых технологиях, правилах финансовой безопасности в цифровом мире, об управлении личным бюджетом и кредитной нагрузкой. Также приглашённые эксперты рассказали об инвестициях, о налогообложении, стратегии обращения с деньгами в условиях неопределённости.

Организаторами акции стали региональный Минфин, Нацбанк Удмуртии Волго-Вятского главного управления ЦБ, региональный центр финансовой грамотности «Центр финансового просвещения».

Ранее сообщалось, что число социальных предпринимателей в ЯНАО выросло на 40%.

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