МТШ и МГТУ «СТАНКИН» запустили два курса повышения квалификации

«Московская техническая школа» (МТШ) совместно с МГТУ «СТАНКИН» запустила два новых образовательных курса — «Промышленный дизайн» и «Искусственный интеллект в промышленности».

Об этом информирует НСН.

«С 2021 года в столице работает образовательный проект «Московская техническая школа», в рамках которого инженерам доступно свыше 120 курсов по семи направлениям и двум спецнаправлениям», — прокомментировал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Программа «Промышленный дизайн» включает в себя шесть модулей и рассчитана за 40 академических часов, а курс «Искусственный интеллект в промышленности» состоит из трёх модулей и рассчитан на 72 академических часа.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.