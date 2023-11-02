В ЯНАО запустили онлайн-консультации врачей

В поликлиниках Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 ноября 2023 года начали проводить онлайн-консультации для пациентов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Дистанционно можно получить повторную консультацию у терапевта, педиатра, эндокринолога, невролога, кардиолога, психолога, пульмонолога и инфекциониста, передаёт «Ямал 1».

«Обязательное условие – первичный приём должен пройти очно в поликлинике. Далее пациент, находясь на больничном, онлайн из дома сможет рассказать лечащему доктору о самочувствии», — заявила заместитель директора Департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Онлайн-приём доступен со всех электронных устройств на сайте «Дистанционная медицина Ямалтелемед».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае построили 16 объектов по нацпроекту «Здравоохранение».