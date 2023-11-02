RT в Telegram
Подпишись

Большинство россиян живут отдельно от родителей и взрослых детей

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, большинство россиян живут отдельно от своих родителей и взрослых детей.
Большинство россиян живут отдельно от родителей и взрослых детей
  • Gettyimages.ru

Опрос проходил среди подписчиков сайта kp.ru в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

По словам 55% респондентов, они живут отдельно от родных, но рядом, чтобы всегда можно было встретиться.

Как утверждают 14% участников исследования, они и их родители или взрослые дети живут в разных городах, но это не мешает им близко общаться и часто видеться.

Ещё 10% опрошенных сказали, что живут с родными в разных городах либо странах и практически не общаются.

Все вместе живут 21% респондентов.

Ранее исследование показало, что большинство россиян дают детям деньги на карманные расходы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить