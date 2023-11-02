Большинство россиян живут отдельно от родителей и взрослых детей

Согласно новому исследованию, большинство россиян живут отдельно от своих родителей и взрослых детей.

Опрос проходил среди подписчиков сайта kp.ru в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

По словам 55% респондентов, они живут отдельно от родных, но рядом, чтобы всегда можно было встретиться.

Как утверждают 14% участников исследования, они и их родители или взрослые дети живут в разных городах, но это не мешает им близко общаться и часто видеться.

Ещё 10% опрошенных сказали, что живут с родными в разных городах либо странах и практически не общаются.

Все вместе живут 21% респондентов.

Ранее исследование показало, что большинство россиян дают детям деньги на карманные расходы.