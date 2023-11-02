СК расследует инцидент с эвакуацией женщины с инсультом на санях в Карелии

Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил доложить о ходе проверки, которую проводят в Карелии после того, как жительницу пригорода Кеми (Республика Карелия) с признаками инсульта медики два км везли на санях до машины скорой помощи из-за закрытого моста.

В посёлок ведёт всего один мост, признанный повреждённым во время паводка. Медикам, получившим вызов к жительнице с признаками инсульта, пришлось везти её на рыбацких санях до места, где ждала машиной скорой помощи, сообщает сайт kp.ru.

«Отмечается, что ранее мост был признан предаварийным, в связи с чем движение по нему разрешено только для специального транспорта, однако замок, на который запирают мост, оказался неисправен», — уточнили в пресс-службе СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент в Нижнем Тагиле, где местную жительницу зажало в лифте с детской коляской.